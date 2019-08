Skrur av «verdens eldste webkamera»

30 august er det slutt for The Fogcam som siden 1994 har kunnet gi folk en pekepinn på været ved San Francisco State University

Det var dataprogrammererne Jeff Schwartz og Dan Wong som i sin tid satte opp kameraet tilbake i nettets barndom.

Fogcam.org

Til lokalavisen SFGate sier de to at de ble inspirert av det som går for å være verdens første webkamera som var satt opp på utenfor en kafe ved Cambidge-universitetet. Dette kameraet ble skrudd av i 2001.

Duoen sier de brukte webcam-prosjektet for å øve seg på koding og til å lære seg den gryende webteknologien.

– Webkameraet vårt fungerer litt som en trivelig påminnelse om nettets første dager da hvem som helst kunne gjøre alt, sier Jeff Schwartz.

30 august vil kameraet slutte å strømme bilder, men nettsiden vil fortsatt bestå.

Kilde: BBC News