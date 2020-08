Kaller skuespillernes koronakontrakter for «sosial dumping»

Steile fronter mellom fagforeninger og musikalprodusenter under pandemien. De er uenige om hvilke kontrakter som er best for kunstnerne.

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

Nå nettopp

– Hadde disse kontraktene vært i byggebransjen, ville man kalt det «sosial dumping», sier leder Knut Alfsen i Norsk Skuespillerforbund.

Kontraktene han snakker om er inngått mellom private produksjonsselskaper og musikalartister, skuespillere og dansere. Selskapene setter opp musikaler for det norske publikumet på private teatre. Det er et tøft marked. Under koronakrisen har økonomien blitt enda strammere. Produsentene har tildligere sagt til Aftenposten at de er helt avhengige av offentlige støtteordninger for å kunne gi kunstnerne jobb.