Var Jesus gift? Harvard-professor ble lurt av pornoprodusent. Nå avsløres flere detaljer.

I sin nye bok Veritas viser journalist Ariel Sabar i detalj hvordan en hobbyhistoriker og pornoprodusent kunne lure en anerkjent Harvard-professor.

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

Den lille lappen sendte sjokkbølger verden over. Året var 2012. Et fragment av et papyrusdokument hadde havnet hos en anerkjent religionshistoriker på Harvard, professor Karen L. King.