VG skal levere sportsjournalistikk til andre Schibsted- og Polaris-aviser

I det nye samarbeidet mellom Schibsted og Polaris skal VG stå for den løpende dekningen av norsk og internasjonal sport for andre aviser.

VG skal nå levere sportsjournalistikk til Aftenposten og en rekke andre aviser. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Morten Schwencke journalist i Aftenposten

24. aug. 2020 10:01 Sist oppdatert nå nettopp

Samarbeidet vil komme i gang i løpet av høsten. Da vil VG stå for den løpende dekningen av norsk og internasjonal sport for Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

Hver enkelt redaksjon vil fortsatt skrive om sport, men VG vil fungere som et slags nyhetsbyrå, som dekker store og løpende hendelser. Det kommer frem i en pressemelding mandag.

Frem til nå har selskapet 100 % sport, som er en del av Aftenposten, laget sportsnyheter for mange av avisene i de to mediekonsernene Schibsted og Polaris.

Sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, forteller at hun har vært godt fornøyd med 100 % sport, men at man nå var kommet til et veiskille. Ettersom avdelingen har vært underbemannet, måtte man enten rekruttere mer eller samarbeide med andre.

– I en tid der alle må bli mer effektive, gir det mening å søke samarbeid med VG, som er så sterke på sport, ikke minst levende bilder, sier Eilertsen.

Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten. Fredrik Hagen

Vil fortsatt konkurrere

Samarbeidspartnerne ser for seg at avtalen vil styrke videodekningen av sport i alle avisene. Lokale sportsredaksjoner vil kunne konsentrere seg mer om den lokale sportsdekningen.

VG er kjent for å være mer tabloid enn sine søsteraviser. Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, får derfor spørsmål om sportsjournalistikken nå vil få et moderat språk.

– Vi skal hverken endre form, språk eller prioriteringer som følge av dette. Samarbeidet handler om at de andre får tilgang til vår dekning. Så har vi ikke diskutert språket spesifikt, men de andre avisene står fritt til å velge bort innhold de ikke synes passer hos dem, sier Steiro til Aftenposten.

VGs sjefredaktør, Gard Steiro. Terje Pedersen / NTB scanpix

– Mediekritiker Bernt Olufsen var nylig kritisk til stoffutvekslingsavtaler i Medier24. Er det fare for at sportsjournalistikken samlet sett blir dårligere av denne avtalen, som følge av mindre konkurranse?

– Det er en helt relevant diskusjon, men mitt inntrykk er at denne avtalen ikke vil svekke sportsjournalistikken i noen vesentlig grad. Disse avisene har såpass ulike prioriteringer i dag. For eksempel satser de regionale avisene på lokalt stoff, mens vi favner mer bredt.

Steiro mener profilene til avisene passer godt sammen og understreker at man fortsatt vil konkurrere om eksklusive nyheter.

Kutter ikke i stillinger

For Aftenpostens del understreker Eilertsen at hun ikke kommer til å kutte stillinger i sportsavdelingen. Det nye samarbeidet kommer i stedet for planlagte rekrutteringer, ettersom det er behov for disse årsverkene andre steder i avisen.

– Aftenposten må bruke ressursene på sportsinnhold som styrker vår profil. Våre lesere kan dermed forvente en enda bredere sportsmeny gjennom dette samarbeidet, sier Eilertsen.

Schibsted-avisene samarbeider allerede om økonomijournalistikk under merkevaren E24. Sterio får spørsmål om han har identifisert noen fallgruver i det nye samarbeidet.

– Vi har ikke identifisert noen store fallgruver så langt, nei. Dette handler om å få en god dialog og jobbe med at samarbeidet skal fungere best mulig. Det er vi innstilt på å få til.