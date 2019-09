«Hey kid, did you know? Today sixteen years ago, it was you and I for the last time. You angrily said, with a smoke ring 'round your hands, you would see me on the other side».

Det er ofte lett å le av den stadig styggere, offentlige krangelen mellom Oasis-brødrene Noel og Liam Gallagher. Siste utspill var vel Noels «jeg likte min mor til hun fødte Liam» i et intervju med The Guardian. Ouch.