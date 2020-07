Åpner Shakespeares barndomshjem for besøkende med munnbind

Huset der William Shakespearing skal være født, åpner for besøkende i august takket være en overføring fra et nødfond fra det britiske kulturrådet.

Her mener man William Shakespeare (1564–1616) ble født og vokste opp. Huset i Stratford-upon-Avon er pusset opp slik man mener det må ha sett ut den gang, og åpner 1. august for besøkende igjen etter koronanedstengingen. AP

Mer enn 450 år etter at han ble født har publikums interesse for den engelske dikteren, regnet som verdenslitteraturens største dramatiker siden antikken, fortsatt å lokke folk til Stratford-upon-Avon.

Helt til koronapandemien kom og The Shakespeare Birthplace Trust måtte stenge alle fem av eiendommene som knyttes til poeten, med tilhørende butikker og spisesteder.

Dette ifølge BBC – som skriver at i stedet for å tjene 10 millioner pund ligger stiftelsen an til å tape 8,5 millioner pund på grunn av nedstengningen, mens 240 ansatte skal bli «restrukturert».

Et ikonisk sted

1. august åpner Shakespeares barndomshjem, et idyllisk bindingsverkshus der unge William vokste opp. Besøkende må bruke munnbind og bestille billett på nett, og det blir ingen skuespillere ikledd tidsriktige kostymer.

De andre fire hjemmene vil forbli stengt til 2021, mens stiftelsen som driver dem setter sin lit til en lovet støttepakke fra den britiske regjeringen.

– Fødestedet hans er et ikonisk sted for nasjonen. Selv om du tror du ikke elsker Shakespeare, er det mye å oppdage omkring en enkelt gutt herfra som gikk videre til å bli kanskje den mest berømte poeten og dramatikeren i verden, sier Rachael O'Connor Boyd i The Shakespeare Birthplace Trust til BBC.