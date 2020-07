Flere storfilmer utsatt: – Jeg håper man kan tenke litt alternativt, sier kinosjef

A Quiet Place Part 2, Top Gun: Maverick og Mulan er bare noen av filmene som utsettes til neste år. Det kan være dårlig nytt for kinoene.

«Mulan» kommer i ny drakt med Yifei Liu i hovedrollen. Den er utsatt på ubestemt tid. Disney / NTB scanpix

– Vi hadde nok håpet på flere store filmpremierer til høsten, sier Odeon-sjef Jon Einar Sivertsen. Odeon ved Storo Storsenter er Oslos største kinobygg.

I mai lettet Norge på de strengeste koronatiltakene. Landets kinoer fikk lov til å åpne dørene igjen med strenge smitteverntiltak på plass.

Men til kinoenes store fortvilelse blir stadig flere av høstens store Hollywood-premierer utsatt. Det kan være dårlig nytt for en allerede kriserammet norsk film- og kinobransje.

Administrerende direktør i Film & Kino, Guttorm Petterson, har tidligere sagt til nettstedet Kampanje at han frykter at konsekvensen av at de store Hollywood-filmene uteblir, kan bli at norske kinoer må stenge ned igjen.

«A Quiet Place Part 2» med Noah Jupe og Emily Blunt (bildet) samt John Krasinski er utsatt til neste år. Jonny Cournoyer / Paramount Pictures / NTB scanpix

USA mister førsteretten

Egentlig skulle del 2 av sci-fi-thrilleren A Quiet Place komme i september, men er nå flyttet til april neste år. Tom Cruise må også vente til juli neste år med å få vist frem actionfylte Top Gun: Maverick.

Paramount, som står bak de to filmene, begrunner det med at filmopplevelsen ikke blir den samme om den ikke vises på kino.

Først neste sommer får vi se Tom Cruise i storfilmen «Top Gun: Maverick». Scott Garfield / Paramount Pictures / NTB scanpix

Andre titler som utsettes, er en ny Jackass-film til 2021, Sonic the Hedgehog 2 til 2022 og barnefilmen The Tiger’s Apprentice flyttes til 2023.

USAs største kinokjeder har flere ganger lovet å åpne uten hell, men ventes å kunne åpne mot midten/slutten av august. Christopher Nolans nye storfilm Tenet kan derfor måtte bli vist i Europa og Asia før USA.

John David Washington og Robert Pattinson dukker opp i Christopher Nolan-storfilmen «Tenet». Melinda Sue Gordon / Warner Bros Entertainment / NTB scanpix

Det er et uvanlig grep fra Hollywood, men kan bli nødvendig ettersom USA har hatt en enorm smitteøkning og derfor ligger etter med gjenåpningen. Kinoene i Storbritannia har startet en forsiktig gjenåpning med strenge restriksjoner, ifølge BBC. Det samme gjelder kinoene i Kina, som er et stort marked for amerikansk film, skriver Variety.

Rammer Avatar og Star Wars

Koronaviruset er også dårlig nytt for de Disney-glade. Den nye spillefilmversjonen av den klassiske Disney-tegneserien Mulan er også utsatt på ubestemt tid. James Cameron har planer om fire nye Avatar-filmer, men har forskjøvet alle ett år frem i tid, slik at Avatar 2 først kommer i 2022.

Ifølge avisen USA Today er dette begrunnet med at koronaregler gjør det vanskelig å skape virtuelle effekter. Det samme forskyvningen skjer med Star Wars, der den neste filmen nå ventes først om tre år.

«Titanic»-regissør James Cameron kommer først med oppfølgeren til «Avatar» i 2022. WETA / AP / NTB scanpix

– Vi er heldige

Normalt er det rundt 82.000 norske kinoseter fordelt på 205 kinoer og 480 saler her til lands. I fjor ble det solgt 11,3 millioner kinobilletter. Nyere tall fra Film & Kino viser en drastisk nedgang.

I juni alene var nedgangen 78 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Første halvår i 2020 viser en nedgang på 49 prosent.

Odeon kino har i sommer hatt 40 prosent lavere besøkstall enn i samme periode i fjor. Odeon-sjef Sivertsen er likevel fornøyd og mener det er en god start.

Odeon-sjef Jon Einar Sivertsen er takknemlig for de norske støtteordningene Olav Olsen

Han tror og håper at enkelte av filmene som har avlyst premierene i USA, likevel kan ha premiere i Norge til høsten. Det var tilfellet med filmen The King of Staten Island, som hadde premiere i Norge i juni. Filmen er så langt i sommer sett av 15.000.

– Jeg håper man kan tenke litt alternativt og vurdere hvert land for seg. I tillegg tror jeg dette vil skape rom for litt smalere filmer, sier han.

Selv om Odeon har hatt en nedgang i antall besøk, er Sivertsen likevel ikke bekymret.

– Vi er heldige i Norge og har gode støtteordninger, så jeg er ikke bekymret foreløpig.