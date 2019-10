I fjor høst publiserte en rekke aviser ulike varianter av annonser med overskriften «Derfor bør alle DROPPE Operasjon Dagsverk».

Det var lobbyorganisasjonen Med Israel for fred (MIFF) som sto bak annonsene. Bakgrunnen var at fjorårets Operasjon Dagsverk (OD), der elever ved norske ungdomsskoler og videregående skoler samler inn penger for å støtte utdanning andre steder i verden, gikk til ungdom i Palestina.