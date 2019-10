Øyvind Rimbereid er særlig kjent for sine konseptdiktsamlinger, det vil si at diktene utgjør et prosjekt og i mindre grad skal leses enkeltvis.

For Solaris korrigert (2004), science-fiction-poesi fra en høyteknologisk verden anno 2480, fikk han Kritikerprisen, i tillegg til at boken ble innlemmet i norsk litterær kanon som en av de 25 viktigste bøkene noensinne.