Nytt fra Pearl Jam: Friskere enn på lenge

Det er en lett absurd situasjon, men tre av de fire store stemmene fra én av rockens viktigste subsjangere, grønsjen, er altså døde. Kurt Cobain fra Nirvana og Layne Staley fra Alice In Chains gikk bort for lenge siden, mens Chris Cornell fra Soundgarden døde brått for tre år siden.

Tilbake står Eddie Vedder fra det i mine ører minst spennende bandet fra denne tidlige 90-tallsperioden: Pearl Jam. Bandet som skapte sitt beste verk med tredjealbumet Vitalogy mot slutten av 1994, da grønsjen på mange måter var i ferd med å stilne og bandet med lavere skuldre kunne finne sin åpnere, musikalske vei videre.