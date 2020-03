«Det er ikke lett å snakke om været når gater av glødende kobber svir hull i dine skosåler». Slik åpner Hans Børlis kjente dikt Hold ut.

Håp handler ikke om å blindt se etter det positive, men å erkjenne kombinasjonen av det positive og negative, for så å velge å tro at et bedre resultat er mulig selv når indikasjonene på det motsatte er store.