Samisk festival koronaavlyst – inntar i stedet hovedstaden i juli

Den vil foregå blant fiskehjellene i kulturlandsbyen SALT vis-à-vis Operaen, som Erlend Mogård-Larsen står bak. Der vil det i sommer være et blomstrende konsertliv, med et publikumstak på 200.

– Prosjektet startet med at Erlend ringte meg og lurte på om vi ville samarbeide om et lite samisk arrangement på SALT. Han hadde vært på Márkomeannu i 2017 og sett at vi booket artister som SALT også gjerne ville ha på sitt program. Han tok en telefon til meg og dette ble starten på vår egen lille samiske festival i Oslo, sier Aili Guttorm, som er festivalsjef for Márkomeannu.