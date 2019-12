Etter suksessen til Mad Men, serien om New Yorks reklamebransje som startet i 2007, kastet amerikansk seriebransje seg over 50- og 60-tallet. Alle ville ha en bit av oppturen Don Draper & co. fikk med veldesignet etterkrigsretro.

Millioner av dollar ble pumpet inn i serier som Pan Am og The Astronaut Wives Club, uten at noen av dem klarte å spinne videre på 50- og 60-tallsentusiasmen Mad Men etablerte. De prøvde for hardt, og forsøk på å kopiere lykkes sjelden.