Helge Lien Trio er en institusjon i norsk jazz, iallfall et betydelig ensemble for vår tid. Når de nå utgir album nummer ti, kan trioen samtidig feire 20 år.

Det er riktignok bare pianist Lien som har vært med hele veien. I dag heter bassisten Mats Eilertsen og trommeslageren Per Oddvar Johansen, og da vet alle som kan lese jazz, at sjansene for kvalitet er usedvanlig gode.