Filmselskap avviser at James Bond spilles inn på Sunnmøre

TV 2 meldte i helgen at innspillingen av en ny James Bond-film kunne være i gang på Sunnmøre og viste til at flere varebiler merket med Pinewood og Movie Maker hadde inntatt bygda Sæbø.

– Det spekuleres mye. Jeg kan avkrefte at det er James Bond-produksjonen som er på plass i Sæbø, sier linjeprodusent Per Henry Borch i True North til Dagbladet.

At det pågår filminnspilling på stedet, er imidlertid på det rene. Hvilken film det dreier seg om, er det imidlertid ingen som vil opplyse om.

– Vi skjønner at folk er nysgjerrige og stolte over at det legges internasjonale innspillinger hit, men for at vi skal klare å lage film, kan vi ikke ha tilreisende på sett og foran kamera, sier Borch.

True North har ansvaret for å tilrettelegge for James Bond-innspillingen i Norge, men jobber også for andre prosjekter parallelt.

I mars og april ble det spilt inn scener til «Bond 25» i skogen i Nittedal i Akershus.

TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække sier til avisen at de bommet på hvilken film som skulle spilles inn på Sunnmøre.