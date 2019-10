– Haakon VII kom hjem til et folk preget av dårlig samvittighet

Og så var punktum satt. Tor Bomann-Larsen har arbeidet i to hele tiår med sitt biografiske verk om kong Haakon og dronning Maud.

Det åttende og avsluttende bindet Kongen ble tirsdag lansert i Dronning Sonjas kunststall bak Slottet, der prinsesse Astrid fru Ferner tidligere denne måneden åpnet utstillingen Drømmen om Norge med gjenstander fra de kongelige samlinger.

– Aldri har en konge stått høyere enn hva kong Haakon gjorde da han steg i land på bryggen i Oslo i 1945, slo Bomann-Larsen fast, – ikke i Norge, og knapt noe annet sted i verden.

Samarbeidsvilje skulle glemmes

Håkon Mosvold Larsen

Men kongen kom hjem til et folk preget av dårlig samvittighet. Bare slik kan man forstå styrken i jubelbruset i 1945, forklarte Bomann-Larsen, et folks behov for å speile seg i motstandsmonarkens fasthet.

– Dette var et land som hadde bedt ham abdisere. Krigen hadde snudd, kappen var snudd i vinden og nordmennene var blitt et folk av rene motstandsmenn og kvinner. Det var de ikke, men man kuttet historielinjen bakover med kongens hjemkomst, og konsentrerte syndebukkene til de ulykksalige fem medlemmene av Stortingets presidentskap som hadde signert abdikasjonsforslaget i 1940, sa Bomann-Larsen.

Fakta: Kong Haakon VII Haakon VII gikk i land som Norges konge på Vippetangen i Kristiania 25. november 1905, et snaut halvår etter at Stortinget hadde vedtatt å oppløse unionen med Sverige 7. juni.

Han ble født 3. august 1872 som Danmarks prins Carl, sønn av kong Frederik VIII og dronning Louise, og giftet seg i 1896 med sin kusine, den britiske prinsesse Maud.

Prins Carl stilte krav om at det ble holdt folkeavstemning om republikk eller monarki før han tok på seg kongegjerningen i Norge.

I april 1940 sa han nei til tyskernes krav om å utnevne en regjering med Vidkun Quisling som sjef.

Sammen med kronprins Olav og regjeringen seilte han 7. juni 1940 fra Tromsø til London der han i eksil ble et samlingsmerke for norsk motstand helt til freden kom i mai 1945. Kong Haakon døde på Slottet i Oslo 21. september 1957.

I Haakon VIIs 52 år lange kongsgjerning peker særlig tre handlinger seg ut, etter Bomann-Larsens vurdering: Kravet om folkeavstemning før han sa ja til å ta på seg kongsgjerningen i 1905, hans doble nei til tyskerne og Stortingets presidentskap i 1940 og hans personlige initiativ for å slippe til den første Ap-regjeringen under Christopher Hornsruds ledelse i 1928.

Da Hornsrud var på plass, skrev kong Haakon rett ut at han var lykkelig over å ha fått gjort en avgjørende handling for folk og nasjon.

– Her, i 1928, ligger den dypeste og mest personlige gjerningen i kongens regentskap, sa Bomann-Larsen. Kongen var opptatt av at monarkiet måtte tilhøre hele den politiske bredden i det norske folk, inklusive sosialister og kommunister.

– Han slo palassdøren opp for å si at de også hørte hjemme her, innenfor grunnlovens rammer, sa Bomann-Larsen.

Håkon Mosvold Larsen

Tvil om biologisk opphav

Forfatteren har skapt adskillig røre og debatt gjennom arbeidet med sin bokserie, i går presentert som det mest omfattende sakprosaverk skrevet av bare en person i nyere norsk historie.

I bind 2 kom antydningen om at det ikke med sikkerhet var kong Haakon, men dronning Mauds livlege, Sir Francis Laking, som gjennom inseminasjon kunne være kong Olavs biologiske far.

I bind 5 refererte Bomann-Larsen fra et brev kronprins Olav i 1935 hadde sendt til sin fetter og tronarvingskollega i Storbritannia. Kronprinsen skrev der at britene måtte samarbeide med Hitler-Tyskland for å stå imot trusselen fra Sovjetunionen og redde freden i Europa.

Det kunne virke rart å lese i ettertid, men det var sånn man tenkte på den tiden. Det var ikke kronprinsen som var et unntak, forklarte Bomann-Larsen.

Fakta: De åtte bøkene Tor Bomann-Larsens verk om kong Haakon og dronning Maud består av følgende åtte utgivelser på Cappelen Damm forlag: Kongstanken (2002)

Folket (2004)

Vintertronen (2006)

Makten (2008)

Æresordet (2011)

Svaret (2013)

Hjemlandet (2016)

Kongen (2019)

Hviler tungt på 50 dagbøker

Bomann-Larsen har gjennomført omfattende arkivsøk i syv land. Klart viktigst var funnet av kong Haakons personlige dagbøker, tilsammen 50 bøker i A4-format, nedskrevet gjennom årene fra 1906 til 1955.

Disse dagbøkene ble så vidt nevnt i Kjell Arnljot Wigs biografi om kong Olav i 1977, men først funnet igjen i en safe på Slottet nesten 30 år senere da Bomann-Larsen var i gang med sitt bind nummer tre. Han hadde ikke planlagt mer enn tre bind, men dagbøkene var så innholdsrike at han til slutt endte med et åttebindsverk.

Blir TV-serie

Produksjonsselskapet Nordisk Film har kjøpt filmrettighetene til Bomann-Larsens bøker om Haakon og Maud. Det planlegges en TV-serie med Aage Aaberge som regissør.