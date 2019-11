Han satt selv i varetekt på Kronobergshäktet i Stockholm i en måned i sommer, og sa nylig i et sceneintervju i Los Angeles at han ble venn med sine medfanger – mange av dem unge menn som likte hihop.

Nå har den klesinteresserte rapperen designet «en ny garderobe og en ny uniform» for Kronobergshäktet, melder Aftonbladet.

– Jeg forsøker å gjøre det jeg kan med hva jeg kan. Jeg vil bare fortsatte å skape og oppmuntre dem som kommer etter meg til å gjøre det bedre, sa ASAP Rocky i intervjuet under Summit LA19-arrangementet, som Forbes har referert.

Sjef for Kronobergshäktet, Fredrik Wallin, bekrefter overfor avisen at rapperen – via sin advokat – har latt høre fra seg i mails form, med tilbud om å donere myke, grønne kosebukser og -gensere med teksten «promenvd» på brystet. Han skal også ha sendt et bilde.

– Vi har ikke gjort noe med dette foreløpig, sier Wallin, som derimot avviser at det også dreier seg om uniformer til de ansatte.

ASAP Rocky akter ikke å gi seg bare med å skjenke komfortable klær til svenske fengselsfugler:

Når han 11. desember vender tilbake til landet som ga ham betinget dom for mishandel, for å spille i Globen i Stockholm, akter han å gi størstedelen av inntektene til de innsatte – og til å reformere svenske fengsler, sa han i sceneintervjuet.

Wallin sier til avisen at han heller ikke kjenner noe til ASAP Rockys reformplaner for fengselsvesenet i Sverige.