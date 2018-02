Like gode som The Beatles – nå kommer de til Norge

Den amerikanske hiphoptrioen Migos regjerer musikkverden akkurat nå, og denne uken ble de klare som headliner for den tiende utgaven av Palmesus på Bystranda i Kristiansand.

Migos slapp nylig sitt tredje album Culture II, og gikk rett til topps på den amerikanske Billboard Top 200-listen. På grunn av mye strømming hos spesielt Spotify og Apple Music gikk også hele 14 låter fra albumet inn på singlelisten Billboard Top 100.

Med det tangerer de The Beatles´ rekord for en gruppe fra 1964. Flest hitlåter topp 100 har Drake, med 24 i april i fjor.

– Vi har store ambisjoner om å skape en helt uforglemmelig Palmesus-utgave i sommer, en eneste stor feiring av våre ti år med strandfest. Derfor er det veldig stas å lande det ene førstevalget etter det andre. Migos er trolig den mest aktuelle gruppen uansett sjanger akkurat nå, sier festivalsjef Leif Fosselie.

Migos, Atlanta-trioen med artistnavnene Quavo, Offset og Takeoff, spilte sist i Norge under Øyafestivalen i fjor.

En konsert som begeistret denne anmelder:

Verdens beste DJ kommer

Fra før har Palmesus booket den nederlandske DJ-en Martin Garrix til å avslutte hele festivalen. De to siste årene er Garrix, som er kun 21 år, kåret til verdens beste DJ hos DJ Magazine. På listen er for øvrig Alan Walker nummer 17 og Kygo nummer 24.

Garrix har også figurert på magasinet Billboards prestisjetunge liste over verdens mest innflytelsesrike mennesker «21 under 21», og på Forbes´ liste «30 under 30», og var blant de ti DJ-ene som tjente mest i verden i 2017.

Med «beskjedne» 152 millioner kroner.

Torsdag ble den tredje headlineren også klar, den nederlandske DJ-en Robbert van de Corput, kjent som Hardwell. I likhet med kontinent-kollega Garrixx er også han kåret til verdens beste DJ to år på rad, tilbake i 2013 og 2014.

LUCAS JACKSON / X90066

Ny rapstjerne klar

Samme dag ble også rapperen Cardi B klar for Palmesus. Hun slo gjennom i fjor med låten «Bodak Yellow», som toppet Billboard-listen. En periode var hun med på tre låter som lå inne topp ti.

– Cardi B har virkelig bare vokst og vokst og vokst og blitt en koloss på veldig kort tid. Vi har hatt et øye for utviklingen hennes i godt og vel ett år nå, og det er utrolig gøy å kunne bekrefte Cardi B til årets Palmesus, sier festivalsjef Leif Fosselie.

Cardi B er for øvrig forlovet med Offset fra Migos.

Det hardner til i strandfest-markedet

I kategorien «strandfest» har Palmesus vokst til å bli en raskt utsolgt suksess de siste årene. 35.000 billetter fordelt på de to dagene 6. og 7. juli ble solgt på nøyaktig én uke.

Nå får man derimot en ny konkurrent, Kadetten i Sandvika, som arrangeres 3. og 4. juli. Der er den gamle Quart-ringreven Toffen Gunnufsen bookingsjef, og til nå er artister som Marshmello, Tyler The Creator, Ty Dolla $ign, Khalid og Lil Pump bekreftet.

I markedet «festival med DJs og hiphopere» på plakaten er også Stavernfestivalen blitt en utfordrer. I år har man der booket David Guetta, Post Malone og Wiz Khalifa som hovednavn til sin festival 12. til 14. juli.

I tillegg har Øya i Oslo booket den ledende hiphoperen Kendrick Lamar (og norske Cezinando) til sin festival i august, mens «gamlefar» Eminem spiller på Voldsløkka lørdag 30. juni.