Nesten 90.000 gikk i helgen og så Fifty Shades Freed på kino, ifølge tall fra Filmweb. Ingen filmer har i 2018 hatt en bedre åpningshelg.

Forgjengeren Fifty Shades Darker hadde til sammenligning nesten 100.000 besøkende i sin åpningshelg i februar 2017.

Den første filmen i serien, Fifty Shades of Grey, ble sett av drøyt 145.000 den første helgen den gikk på kino i Norge i 2015.

Aftenpostens anmelder: – Søppel

Aftenpostens Erlend Loe var før helgen blant anmelderne som slaktet Fifty Shades Freed.

«Etter den første Fifty Shades-filmen skrev jeg at den var søppel. Det er vanskelig å gradbøye søppel, men film nummer to er det om mulig i enda større grad», skrev Loe.

Filmen fikk også hard medfart i blant annet VG og Dagbladet.

Årets fjerde mest sette

Med nesten 90.000 besøkende går Fifty Shades Freed inn som nummer fire på listen over årets mest sette kinofilmer i 2018. Listen toppes av Den 12. mann, som er sett av nesten 400.000 i år. Filmen hadde première i romjulen og er sett av totalt 610.000.

På plassene bak Den 12. mann følger Jumanji: Welcome to the Jungle (132.000) og Coco (105.000).

Fifty Shades Darker, som hadde première i februar 2017, ble sett av totalt 245.000. Fifty Shades of Grey ble sett av 321.000 da den gikk på kino i 2015.