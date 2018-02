«Første mann:» Aardmans evolusjonsteori

1 2 3 4 5 6 Første mann

Steinalderen er over, erklærer skurken i denne filmen, Lord Nooth, og introduserer bronsealderen for vår hovedperson Dug og hans sambygdinger som fortsatt lever i urtidens uopplyste mørke. Men skal vi tro Nick Park og Aardman Animation hadde Dug det bedre i steinrøysa, og noe av det festligste med filmen er hvordan huleboer-tilværelsen fremstilles som et tapt paradis.

Park har tidligere satt sine avtrykk i filmhistorien med animasjonsklassikeren Wallace og Gromit, der han med stop motion-teknikkens begrensninger ga oss en uforglemmelig månelanding. Denne filmen når ikke opp til de høyder Park den gangen løftet denne sjeldne avarten av animasjonskunsten. Istedenfor noen få originale og gjennomarbeidede ideer, gir han oss her et overflødighetshorn med ideer han i vekslende grad lykkes med. Men når han treffer blink, er det en sann fryd.

De små digresjonene

Lord Nooth vil jage Dug og vennen fra den vesle dalen deres – for å gjenvinne kobber. Den eneste måten man løste slike konflikter på under jernalderen var gjennom ... en fotballkamp. Om Dug og gjengen vinner over bronsealder-laget, vil de få tilbake dalen sin. Bare en britisk filmskaper ville finne på noe så tåpelig, men du skjønner ganske fort at de store linjene i denne filmen bare er et påskudd for Park til å bombardere oss med digresjoner du ikke trodde du ville falle for.

Det er ingen smarte individer i dette universet, kanskje bortsett fra Dugs venninne fra bronsealderen, Goona. Som Flintstones-skaperne lar Park moderne innretninger bli erstattet av det man hadde for hånden. Derfor blir babykrokodiller til klesklyper, saksedyr til barbermaskin og enhver nyvinning, som for eksempel en brødskjærer, kommenteres med britisk vidd.

Noen av vittighetene vil gå over hodet på de aller minste. Men filmen rommer likevel så mange visuelle gags at de får nok å glede seg over. Min innvending mot filmen er at ingen av figurene er interessante eller morsomme nok alene. Både de gode huleboerne og de kyniske byfolkene fra bronsealderen mangler det lille ekstra – det som for eksempel gjorde pingvinen i Wallace og Gromit til en uimotståelig skurk.

Lord Nooth, som i originalen bærer stemmen til Tom Hiddleston, har ingen kreditering for den norske stemmen. Faktum er at ingen av de norske skuespillerne er kreditert for sin innsats (da jeg så filmen to dager før premièren). Jeg nevner det fordi det ikke er første gangen det skjer – da jeg nylig anmeldte Coco måtte jeg selv mase om å få informasjonen fra den norske distributøren. Om det bare er surr eller manglende respekt for det solide arbeidet norske skuespillere ofte gjør på utenlandske familiefilmer, så er det bare én ting å si: Skjerpings!