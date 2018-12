Dette er teaterstykkene å se våren 2019

Selv om Oslo-avtalen er død, lever historien som ledet frem til den videre, nå som teater av J.T. Rogers. Oslo fikk Tony-prisen som årets beste skuespill i 2017. Siden det var norske diplomater (Mona Juul og Terje Rød-Larsen) som spilte hovedrollene i de hemmelige forhandlingene mellom Israel og PLO, signert i Washington i 1993, er dette stykket av særlig interesse. Med Kjersti Dalseide, Preben Hodneland og mange flere. Regi ved Stefan Larsson.

Thorleifur Örn Arnarsson lagde en fest av en Villanden + En Folkefiende. Nå skal han dissekere Faust som en avskjedsfest for patriarkatet. Den islandske regissøren er tilbake i Norge for å røske opp i støvete teaterkonvensjoner sammen med sin «partner in crime», dramatiker Mikael Torfason. I kjølvannet av #metoo har de to nå sett seg ut Goethes Faust. Selve symbolet på et utdatert system, som må dras opp med roten og erstattes av noe nytt.