Babylon Berlin, Le Bureau og My brilliant friend har gitt det europeiske dramaserie-formatet ny selvtillit og vitalitet etter at nordic noir gradvis har tapt noe av sin glans.

Hvem hadde trodd, for bare få år siden, at de største kunstneriske og kommersielle europeiske suksessene i 2018 skulle bli et påkostet tysk kostymedrama om Weimarperiodens politiske eksperiment, en fransk etterretningsthriller som utspiller seg hovedsakelig i noen nitriste kontorlokaler i Paris, og et italiensk periodedrama om to fattigjenter og et par sko i etterkrigsårenes Napoli?