Man trenger ikke være feminist for å kjenne seg urtrøtt av menns vold og maktbruk. Man kan være verdens største dyr, blåhval, på flukt fra større og kraftigere båter. Man kan ha lest Andreas Tjernshaugens bok Hvaleventyret, som allerede på første side hinter om at tittelen kan leses motsatt: Hvalmarerittet.

Vi tar eventyret først.