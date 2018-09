Mayans MC: Voldelig såpeopera på to hjul

Det mangler ikke på tunge skinnvester, kul musikk eller grusomme torturmetoder når Sons of Anarchy-skaper Kurt Sutter vender tilbake til MC-miljøet i Sør-California. Sutter brukte syv sesonger på å skildre motorsykkelklubben Sons of Anarchy i en blodig smørje av narkotrafikk, vold og plottsvinger bak hvert gateskilt, og nå gjør han, vel, akkurat det samme i Mayans MC.

Sons of Anarchy-fans kjenner fort igjen Mayans Motorcycle Club som en både rivaliserende og alliert gjeng fra forrige serie. Nå skyves de til midten av scenen når kampen om herointrafikken over og under USA-Mexico-grensen utkjempes. I et knallhardt miljø av veteraner med navn som Bishop, Creeper og El Coco følger vi det aspirerende medlemmet Ezekiel.