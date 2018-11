New York Times: Facebook feilinformerte om russisk innblanding i presidentvalget

Høsten 2016 sa Facebook-topp Mark Zuckerberg at det var utenkelig at russerne kunne ha brukt Facebook for å hjelpe Donald Trump med vinne det amerikanske valget.

Men ifølge en artikkel som The New York Times publiserte torsdag, visste eksperter i selskapet allerede da om russernes aktivitet.

Avisen skriver at Facebook også leide inn et PR-byrå for å diskreditere sine politiske kritikere, og konkurrenter som Apple og Google, da selskapet fikk kritikk for hvordan de håndterte russiske forsøk på innblanding i valget, etter hvert som nye momenter i saken dukket opp.

I et tilsvar publisert på sine egne sider, skriver Facebook at det er flere «unøyaktigheter» i saken til The New York Times. De skriver likevel at de har valgt å gå ut av kontrakten de har med PR-byrået som er omtalt i saken.