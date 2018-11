Trine Skei Grande (V) om ny kulturmelding: – Jeg forventer masse kjeft

– Det ville vært meningsløst å legge frem en stortingsmelding som har som utgangspunkt at kunst er ytringer, og så ikke godta at folk ytrer seg tilbake. Jeg håper, og forventer, at jeg får masse kjeft.

Fredag legger kulturminister Trine Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg (H) sammen frem landets nye kulturmelding, 15 år etter den forrige fra Bondevik II-regjeringen i 2003. Den skal peke ut den kulturpolitiske retningen i årene fremover, og blir møtt med store forventninger fra kulturlivet.