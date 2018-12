Etterlyst Vigeland-byste er funnet

Aftenposten skrev i forrige uke at Vigeland-museet etterlyste en kvinnebyste som ble modellert av Gustav Vigeland (1869–1943) i 1908, og senere hugget i marmor i to eksemplarer. Bystene ble solgt til svenske kunsthandlere, men har ikke vært å oppdrive siden tidlig på 1900-tallet.

Museet ønsker å stille ut bysten i forbindelse med neste års 150-årsjubileum for Vigelands fødsel. Museet la først ut en etterlysning på Facebook. Rett etter Aftenpostens oppslag, meldte en norsk eier seg.

– Sønnen til eieren leste avisen og meldte seg til museet. Det måtte altså et oppslag i en god, gammeldags papiravis til for at bysten kom til rette, sier museumsdirektør Jarle Strømodden, som er svært fornøyd.

Fakta: Gustav Vigeland (1869–1943) Født i Hasle, Mandal. Døde i Oslo, 73 år gammel.

Norges mest kjente billedhugger, best kjent som skaperen av Vigelandsparken i Oslo.

Neste år blir det jubileumsutstilling og flere nasjonale markeringer.

Vigeland-Museet

– Et unikt marmorarbeide

Eieren ønsker å være anonym, men han vil gjerne låne ut bysten til neste års jubileumsutstilling i Vigeland-museet på Frogner.

Strømodden sier museet nå vil forsøke å finne ut mer om bysten, for eksempel om den har hatt flere eiere før den havnet i Oslo. Strømodden mener den svenske kunstsamleren Thorsten Laurin må ha solgt bysten før 1927.

– Dette er helt fantastisk og ett av få unike marmorarbeider av Vigeland. Vi er svært takknemlige for at den norske eieren meldte seg, sier Strømodden.

Modellen for skulpturen var Marie Nordby, som Vigeland en periode hadde et nært forhold til.

heidi.borud@aftenposten