Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Først fikk VG en fellelse for manglende merking av annonse. Så konkluderte PFU med at avisen har «opptrådt kritikkverdig» i dekningen av en norsk ambassadør.

Felt for manglende tilsvar

VG avslørte sommeren 2017 at ambassadør Stig Traavik skal ha innledet hemmelige forhold til flere kvinner – hvor en av dem fikk 1,4 millioner kroner i norsk bistand til organisasjonen hun ledet.

Dette ble presentert i en omfattende nyhetsreportasje, som de påfølgende dagene ble fulgt opp av flere saker.

Torsdag fikk saken sitt presseetiske etterspill, da Pressens Faglige Utvalg konkluderte med at VG på ett punkt har «opptrådt kritikkverdig»:

I en av oppfølgersakene lot avisen være å ta med Traaviks imøtegåelse og syn på saken på papir, og for dette får avisen kritikk, for å ikke følge Vær varsom-plakatens punkt 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Kritikk er en noe mildere form for fellelse enn det aller strengeste brudd på god presseskikk, men like fullt en fellelse.

Godkjente «nesten alt»

Det var altså bare ett punkt avisen fikk kritikk på, etter en klage hvor Traavik anførte ti brudd på Vær varsom-plakaten.

PFU slår fast at dekningen og journalistikken i all hovedsak er grundig og innenfor presseetikken. Utvalget er enig i at saken hadde stor offentlig interesse, at det var riktig å identifisere mannen og at VG ellers har opptrådt korrekt på alle punkter – bortsett fra det ene punktet hvor avisen nå får kritikk.

Faksimile

Finansavisen felt for samme sak

I samme møte ble også Finansavisen felt for Trygve Hegnars leder om den tidligere ambassadøren. Under tittelen «Sex i UD» skriver avisens redaktør om saken og Traaviks relasjoner.

PFU slår fast at redaktøren var i sin fulle rett til å omtale saken, og gir ikke Traavik medhold i alle de ni punktene den tidligere ambassadøren klager avisen inn for.

Men på ett punkt får Finansavisen kritikk – og det er på punkt 3.2 om kontroll av opplysninger. Hegnar skriver nemlig flere ganger at Traavik «hadde tre elskerinner samtidig», og ordet samtidig var ikke riktig.

Kollasj

Reklamen var for lik redaksjonelt innhold

For noen år siden var VG nærmest fast gjest i PFU for sin innholdsreklame og presentasjon av slik markedsføring, med tre fellelser fra mars 2015 til januar 2016. Siden den gang har det vært få slike saker og ingen fellelser mot mediehuset på dette området.

Men torsdag lå tre klager om mediehusets innholdsmarkedsføring til behandling på utvalgets bord, og konklusjonen derfra var klar: VG fikk kritikk.

Avisen får skryt for å bruke tydelig merking, annonsørens logo og gjøre et forsøk på å følge standarden som er blitt til nettopp gjennom de tidligere PFU-sakene.

Men i sum er presentasjonen for lik – og særlig på forsiden, konkluderer utvalget.

– Det sentrale i presseetisk sammenheng er å publisere slik at leseren uten videre forstår hva som er journalistikk og hva som ikke er det. VG kan fremdeles gjøre mer for å gjøre dette åpenbart, heter det i uttalelsen fra PFU.

Da en reklamesak for storfilmen «Bølgen» for noen år siden ble felt i PFU, ble selve presentasjonen på forsiden godkjent.

Nå reagerer imidlertid PFU også på dette – at forsidehenvisninger til innholdsmarkedsføring bruker akkurat samme skrifttype som redaksjonelle saker.

Vårt Land brøt god presseskikk

Under torsdagens møte ble det også klart at Vårt Land brøt god presseskikk i fjor høst, da avisen nektet å publisere et tilsvar fra politiker og samfunnsdebattant Hans Lysglimt Johansen.

Bakgrunnen var et innlegg fra statsrådene Torbjørn Røe Isaksen og Jan Tore Sanner i Vårt Land / på verdidebatt.no, hvor partiet Alliansen får kritikk for konspirasjonsteorier og «hatefulle ytringer» mot jøder.

Lysglimt Johansen hadde ikke krav på samtidig imøtegåelse, men han skulle fått anledning til et tilsvar, heter det i uttalelsen fra PFU.

Her er flere saker fra Medier24: