For noen år siden var VG nærmest fast gjest i PFU for sin innholdsreklame og presentasjon av slik markedsføring, med tre fellelser fra mars 2015 til januar 2016. Siden den gang har det vært få slike saker og ingen fellelser mot mediehuset på dette området.

Men torsdag lå tre klager om mediehusets innholdsmarkedsføring til behandling på utvalgets bord, og konklusjonen derfra var klar:

VG fikk kritikk, som er en litt mildere form for fellelse enn «brudd på god presseskikk». Men like klart en fellelse, og utvalget var klar i sine kritiske merknader.

For likt i presentasjon og fonter

Avisen får skryt for å bruke tydelig merking, annonsørens logo og gjøre et forsøk på å følge standarden som er blitt til nettopp gjennom de tidligere PFU-sakene.

Men i sum er presentasjonen for lik – og særlig på forsiden, konkluderer utvalget.

– Det sentrale i presseetisk sammenheng er å publisere slik at leseren uten videre forstår hva som er journalistikk og hva som ikke er det. VG kan fremdeles gjøre mer for å gjøre dette åpenbart, heter det i uttalelsen fra PFU.

Da en reklamesak for storfilmen «Bølgen» for noen år siden ble felt i PFU, ble selve presentasjonen på forsiden godkjent.

Nå reagerer imidlertid PFU også på dette – at forsidehenvisninger til innholdsmarkedsføring bruker akkurat samme skrifttype som redaksjonelle saker.

Utvalget mener merkingen over forsidehenvisningen ikke «holder», når tittel og bilde ellers er helt likt redaksjonelle saker. Og da er det for lett å ta feil, slår PFU fast.

Delte meninger i utvalget

PFU var imidlertid delt i flere retninger torsdag: Noen mente «kritikk» var for snilt og ville ha brudd på god presseskikk.

Utvalgsmedlem Martin Riber Sparre sa det slik:

– For noen år siden la vi oss til en litt raus holdning, fordi dette var nytt. Men i likhet med jusen utvikler også presseetikken seg over tid. Og når vi ser at dette for mange ikke er åpenbart, mener jeg det er riktig å reagere.

Fungerende leder Anne Weider Aasen mente imidlertid en fellelse var for strengt, og påpekte at merking og presentasjon var på linje med andre medier.

Etter noen runder med diskusjon landet utvalget på utgangspunktet i sekretariatets forslag – at VG har «opptrådt kritikkverdig».

