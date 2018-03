Aftenposten samarbeider med Medier 24. Les mer om samarbeidet her.

Etter mange år med bratt fall var 2017 det store «snuåret» for norske avisers opplagstall. Takket være vekst i brukerbetaling på nett fikk nesten hundre aviser vekst i 2016.

I 2017 er det enda flere som vokser - 105 aviser har vekst i beregnet opplag.

Ja, det er faktisk et historisk øyeblikk: Før første gang på 19 år er det vekst i samlet opplag for avisene i MBL og LLA.

Dette er også første gang flere leser innhold på mobil enn på papirutgaver.

– 2017 ble et historisk år. Opplaget for mediehusenes aviser har vært fallende siden 1997, men etter 19 år med nedgang har 46 prosent av titlene vekst i opplaget, fastslår administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL på en pressekonferanse i Oslo onsdag.

– Den positive utviklingen skyldes først og fremst at økningen i digitalt opplag er større enn nedgangen i papirutgavenes opplag, legger hun til.

Og slik mediehusene i 2017 så effekt av veksten i 2016, vil veksten i 2017 komme fullt til syne i årene som kommer.

Opplagstallet er nemlig en gjennomsnittlig beregning av antall solgte aviser for hele året. Det vil si at disse tallene er «forsinket» - en avis som har vokst veldig mye gjennom året, får ikke full effekt for veksten i det beregnede opplaget.

Fakta: Hva viser tallene? Opplagstall er et beregnet gjennomsnitt av antall solgte blader per utgave i 2017, for løssalg og abonnement samlet. Tallet beregnes ut fra inntekt og gjennom en komplisert beregning som gjør at det ikke nødvendigvis samsvarer eksakt med antall solgte eksemplarer. Lesertall er en beregning av antall personer som leser bladet. Dette tallet kommer fra Kantar Medias store spørreundersøkelse Forbruker & Media.

Store og små vinnere

Hvem er årets opplagsvinner? Det spørs kanskje hvordan man regner:

Aftenposten vokser med 13.777 aviser. Men når man er landets største avis, betyr det «bare» 6,5 prosent.

På samme måte vokser den unge nettavisen Alvdal midt i væla med 30,2 prosent, riktignok «bare» 340 aviser.

Lokalaviser som Vestby Avis og Sandnesposten leverer også i år imponerende vekst etter å ha toppet listene de seneste årene.

Blant de store lokalavisene imponerer også Bergensavisen, som med 2352 pluss vokser hele 16,9 prosent. Storebror BT øker imidlertid enda mer, med 2882 flere aviser (4,2 prosent vekst).

Blant andre store aviser kan nevnes Klassekampen (+1605) og ikke minst Aftenposten Junior (+2386). I motsatt enda av skalaen finner vi Dagsavisen (-1756) og Vårt Land (-1361).

VGs papiravis faller med nær 15.000 til et gjennomsnittlig opplag i fjor på 82.015. Tilsynelatende er Dagbladet bare 10.000 bak, men det skyldes at Dagbladet regner sitt digitale opplag som samme produkt. Bak tallene ser vi at Dagbladets papiravis faller med nær 7000, til 39.362 aviser. Dagbladet har nå 33.317 digitale abonnenter.

VGs digitale produkt VG+ rapporteres ikke sammen med papiravisen, men er for første gang med i MBL-tallene. Og med et opplag på 115.120 er VG+ nå både større enn papiravisen, og Norges nest største avis - midt mellom Aftenposten og VG papir.

Og hvor er Dagens Næringsliv? De har meldt seg helt ut av opplagstallene etter uenighet om beregningsmodellen. Derfor fins det ikke offisielle opplagstall for DN.

Svært gode tall for Aftenposten

Aftenposten nærmer seg gamle høyder og ny rekord. Avisen passerer snart 250.000 abonnenter - og nær halvparten er heldigitale.

Samtidig som avisen strammet til betalingsmuren, løftet de også blikket utover hovedstaden. Det har gitt ny vekst og optimisme.

– Før var forretningsmodellen vår annonser, og så betalte leserne for distribusjonen. Nå er det brukerbetaling som står for brorparten av inntektene. Og så skal vi selvsagt kjempe for hver annonsekrone, sier sjefredaktør Espen Egil Hansen, som er i gang med sitt femte år som toppleder i Norges største avis.

Han tok over på en tid da opplaget hadde falt med 40.000-50.000 aviser på drøyt ti år, og enda mer hvis vi ser tilbake til toppårene rett før årtusenskiftet.

Siden den gang har mye skjedd. Og etter 17 år med piler som peker nedover, har de to siste årene blitt starten på en ny epoke for mediehuset:

Aftenposten passerer i disse dager 250.000 aktive abonnenter.

Drøyt 107.000 av disse er rene digitale abonnenter som ikke mottar noen papiravis. Tar vi med digital/helg-abonnentene, blir andelen over halvparten.

Og de digitale brukerinntektene er ikke lenger bare småtteri. Fullpris for et digitalt abonnement er 199 kroner i måneden. Når snittprisen trolig er litt lavere, kan vi anta en årsinntekt på rundt 2000 kroner per abonnent. Det vil si at disse inntektene forlengst har passert 200 millioner kroner over tolv måneder.