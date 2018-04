Konkurrentene ser med bekymring på ny NRK-rapport

– Vi må ta innover oss at NRK blir frifunnet på alle områder, også det digitale. Hvis dette blir stående, får de carte blanche til å fortsette som før, sier sjefredaktør og administrerende direktør John Arne Markussen i Dagbladet.

Tirsdag la Medietilsynets direktør Mari Velsand frem sin rapport om hvordan NRK påvirker det totale medietilbudet i Norge. Konklusjonen er at det å svekke NRK som en offentlig finansiert allmennkringkaster, ikke vil gjøre det enklere for øvrige norske medier.

Flere av NRKs konkurrenter har lenge vært kritiske til statskanalens posisjon og størrelse, blant dem Markussen. Han understreker at han ikke har fått lest hele rapporten, og at han ikke har noe grunnlag for å si at Medietilsynets konklusjoner er gale.

– Men hvis konklusjonene er riktige og de blir stående som norsk mediepolitikk, vil det være ganske nedslående, for jeg oppfatter rapporten som veldig ensidig, sier Markussen.

– Blankofullmakt til NRK

Bakgrunnen for de kommersielle medienes bekymringer, er at NRKs lisensinntekter øker hvert år, samtidig som de andre mediehusene taper annonseinntekter i konkurranse med Facebook og Google.

Redaktør Einar Hålien i Schibsted, som blant annet eier Aftenposten og VG, fyrte løs mot Medietilsynets konklusjoner etter presentasjonen tirsdag.

– Hvis denne rapporten blir offisiell norsk mediepolitikk, oppfatter jeg det som en blankofullmakt til NRK for å fortsette sin ganske aggressive ekspansjon på digitale flater, sa Hålien fra salen.

Overfor Aftenposten understreker Hålien at Schibsted aldri har påstått at NRK er det eneste problemet, eller at det er statskanalen som er grunnen til at avisene sliter med å finansiere journalistikken sin.

– NRK bidrar likevel på sin måte. De har hatt en jevn inntektsøkning som har gitt dem muskler til å satse offensivt på en helt annen måte enn oss i flere år nå, sier Hålien

– Hold igjen på finansieringen av NRK

Han mener problemet har økt i takt med at mediene, som følge av fallet i annonseinntekter, er blitt nødt til å ta betalt for innhold på nett.

– I denne konkurransen er NRK et alternativ for veldig mange mennesker som ikke ønsker å kjøpe et abonnement hos oss. NRK må selvsagt være til stede digitalt, men må de være så like oss? Jeg er usikker på om de må være så offensive når det gjelder tekstbasert, avislignende innhold, sier Hålien.

Han mener en del av løsningen kan være å holde igjen på finansieringen av NRK. Hålien synes også det er på tide å diskutere grenser for NRKs virksomhet.

– Jeg tror at man, ved hjelp av finansielle virkemidler eller ved å endre rammene for NRK, kan gjøre det mulig for NRK og avisene å leve i litt mer fredelig sameksistens. Da får vi kanskje også en mulighet til å øke våre brukerinntekter mer enn det vi allerede gjør, sier Hålien.

NRK-sjefen peker på utenlandske aktører

I sin rapport konkluderer Medietilsynet med at det ikke er noen sammenheng mellom bruk av NRKs tilbud på nett og viljen til å betale for andre medier. Ingen av deres analyser tilsier at NRKs virksomhet medfører vesentlige konkurransebegrensninger.

Tilsynet mener også at NRK påvirker det samlede tilbudet til publikum positivt.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen gleder seg over resultatene, men han er ikke overrasket. For tre år siden kom en gruppe forskere fra Norges handelshøyskole frem til det samme.

– En mye viktigere faktor for konkurransen, er at de globale aktørene tar en statlig større andel av tiden til norske mediebrukere. Å begynne diskusjonen med å skulle svekke NRK, er å rulle ut den røde løperen for utenlandske medieselskaper. De har masse bra innhold, men de har ikke et norsk samfunnsoppdrag, sier Eriksen.

Ny mediepolitikk er på vei

Rapporten kommer samtidig med at Regjeringen og kulturminister Trine Skei Grande (V) ser på de norske mediestøtteordningene, inkludert TV-lisensen.

I et forsøk på å komme til enighet, har Grande invitert partiene på Stortinget til et møte 25. april. NRKs finansiering er også gjenstand for forhandlingene.

– Jeg er overrasket over at Medietilsynets konklusjoner er så klare. Nå har vi noen skikkelige faglige vurderinger som vil gjøre det lettere for oss å utforme mediepolitikken, sier Grande.