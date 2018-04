«Skam-William» er blitt statist i egen TV-serie

1 2 3 4 5 6 Han heter ikke William

Hva skjedde med Thomas Hayes etter Skam, egentlig?

Spørsmålet ble antagelig stilt rett før noen med tilknytning til TV3 og/eller produksjonsselskapet The Oslo Company kom opp med ideen om en TV-serie basert på livet til skuespilleren bak Skam-kjekkasen William.

På et eller annet tidspunkt i produksjonen har man antagelig innsett at Hayes ikke var helt moden for å bære serien på sine 21 år gamle skuldre.

Dermed har vi fått Han heter ikke William, en situasjonskomedie med Eivind Sander i hovedrollen som mentor og en oppskrudd versjon av seg selv.

Minner om Thomas Giertsens «Helt perfekt»

Sanders oppgave er få fart på skuespillerkarrièren til Hayes. I ånden etter åpenbare inspirasjonskilder som Larry Davids Curb Your Enthusiasm og Thomas Giertsens Helt perfekt, har han en helt spesiell evne til å drite ut både seg selv og sine omgivelser. Særlig går dette utover Hayes og hans manager Harald Dal.

Så når Sander roter det til, dukker Hayes opp for å avlevere et par replikker og minne seeren om han fortsatt er med.

Til tross for å være en situasjonskomedie, er det sparsomt med hysteriske enkeltøyeblikk i Han heter ikke William. Isteden skaper Sanders lettutløste temperament, hans smålighet, sjalusi og manglende selvinnsikt, en gjennomgående komisk stemning som sørger for at det hele veien er noe å humre av her.

Rune Bendiksen

Høy kjendisfaktor

I dette parallelle universet frekventerer en rekke kjendiser fra 4-stjernes middag-segmentet. Linni Meister er kjæresten til Hayes. Per Heimly er grisete musikkvideoregissør. Fridtjof Såheim og Stig Henrik Hoff er brumlebasser med en oppførsel nøyaktig lik den kvinnelige skuespillere beskrev i høstens #metoo-opprop mot seksuell trakassering.

En viss innsikt i den norske kjendisfloraen kommer altså godt med. Husker du for eksempel at Linni Meister og OnklP hadde en liten fling for bortimot tolv år siden? Du må ikke vite sånt for å få glede av Han heter ikke William, men det hjelper.

Hayes’ mange møter med disse menneskene går stort sett galt, for han er både veik og ukomfortabel. Han vil ikke være sammen med Linni, men greier ikke slå opp. Han hater Heimlys ideer, men blir ikke hørt. Til og med grisepraten til de eldre skuespillerkollegaene går langt over hodet på Hayes.

Nei, det er ikke mye igjen av hele Norges fuckboy slik vi kjenner ham fra Skam.

Henter fra virkeligheten

I manus og handlingsforløp gjøres det flere forsøk på å bryte ned inntrykket som mange sitter igjen med etter «Skam-William», men det er umulig å skjule at skuespilleren sliter med å variere steinansiktet som vi husker fra dialogene med Nora.

Hans begrensninger som skuespiller brukes dessuten som tema for latterliggjøring, så Hayes skal ha skryt for å opptre med en stor porsjon selvironi. Det gjelder for øvrig alle de involverte i en serie hvor skillene mellom fiksjon og virkelighet så å si er visket helt ut.

Om resultatet blir at Hayes kan bevege seg videre fra rollen som kosedressambassadør for Onepiece til nye TV-opptredener, gjenstår å se. Imens kan vi andre le av og med dette eksperimentet.

Anmeldelsen er basert på fem av i alt åtte episoder.