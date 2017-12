1 2 3 4 5 6 The disaster artist

Den amerikanske filmbransjens besettelse rundt underdogen som slår seg frem mot alle odds, får en ny vri i filmen om den notoriske filmskaperen Tommy Wiseau. Det er vanskelig å avgjøre om han er tidenes «dårligste» filmskaper, men vi kan i hvert fall fastslå at han har laget den minst vellykkede kinofilmen til 60 millioner.

The Room, som hadde premiere i 1993, hadde likevel så stor underholdningsverdi at Wiseau i ettertid skulle makte å vende nederlaget til en slags seier. Omtrent slik Aune Sands Dis ble noe publikum satte pris på som en annerledes filmopplevelse, skulle Wiseau reise rundt og vise filmen for et publikum som oppfattet hans alvorlige drama som en ufrivillig komedie.

Kultfenomen

Det er denne forvandlingen som står sentralt i James Francos filmatisering av The Disaster Artist, boken skuespilleren Greg Sestero skrev om sitt samarbeid med Wiseau på The Room. I Francos film omfavner publikum filmens ufrivillige komikk allerede på premièrekvelden, men sannheten er at det skulle ta flere år for denne kultstatusen å ta form.

Franco spiller Wiseau som en manisk og talentløs skuespiller som i møte med alle avslagene i Hollywood bestemmer seg for å lage sin egen spillefilm. Hvor han fikk pengene fra, fremstår fortsatt som en gåte, men faktum er at Wiseau brukte 60 millioner på å lage en film som kunne vært laget for 5 millioner. Så lite egnet var han.

Skamløsheten

Wiseau og Sestero (som spilles av Francos lillebror Dave) møtes første gang på en skuespiller-workshop der de begge fremstår som talentløse. Men Wiseau har noe Sestero mangler – en fryktinngytende skamløshet. Han er blottet for innlevelsesevne og selvinnsikt, men har desto større vilje. De som har sett The Room vil huske den maniske kvaliteten på Wiseaus spill og den gåtefulle aksenten.

Franco gjenskaper det overbevisende, men tilfører noe Wiseau ikke hadde originalfilmen – en sårbarhet som gjør oss i stand til å føle litt med ham. Han er i ene øyeblikket et monster som terroriserer de andre på filmsettet, for så å bli som et skadeskutt lite barn. Likevel forblir Wiseau en gåte, og det er en svakhet ved filmen.

Hvem ler vi av?

I Ed Wood, en annen film om en talentløs filmskaper, ga Johnny Depp oss et rørende portrett av en mer elskelig, om ikke mindre patetisk streber. Franco finner ikke ut av Wiseau på en like overbevisende måte. Han nøyer seg med å la oss betrakte gåten på avstand og lar andre tematiske spor bli tydeligere. Ved å vise mer kontekst trer satiren sterkere frem, og filmen framstår både som et vrengebilde og en bekreftelse på Den amerikanske drømmen.

Wiseaus historie kunne ikke oppstått noe annet sted: Han er innvandret fra et udefinerbart europeisk land, og omdefinerer seg selv i Amerika, som han har klokkertro på som mulighetenes land. I likhet med Rocky blir han slått ut, men reiser seg igjen, og denne filmen er sannsynligvis (for ham) bevis nok på at han har lykkes. Så kan vi andre le, med en fornemmelse av at vi muligens ler like mye av oss selv. For bor det ikke en Wiseau i oss alle?