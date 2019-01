Lei av Kanye West? Nå kan du blokkere ham på Spotify

Helt i det stille lanserte Spotify den nye funksjonen i sin mobilapp mandag ettermiddag. Fra nå kan man med to enkle tastetrykk blokkere artister man ikke orker å høre på.

Blokkeringen gjør at musikken fra de valgte artistene ikke vil dukke opp i hverken kuraterte spillelister eller programmerte radiokanaler. Låter som fra før ligger inne i brukernes egne spillelister, vil heller ikke bli spilt av så lenge blokkeringen er på.

Tjenesten ble først kjent via nettsiden Thurrott.

LUCAS JACKSON / X90066

Hvem er minst populær?

Spotify er velkjent for sine lister over verdens mest strømmede og populære artister, men kanskje vil de neste dagene gi oss en oversikt over verdens mest upopulære artister også.

En sjekk på «Spotify block artist» hos Twitter viser at dette har vært en etterlengtet funksjon hos en del brukere, men at hvilke artister man ønsker å blokkere varierer.

En som allerede ser ut til å forsvinne fra en del kontoer, er omstridte R. Kelly. I den nye dokumentaren Surviving R. Kelly får seerne høre et titall kvinner fortelle at de er blitt utsatt for overgrep, fysisk og psykisk mishandling og manipulering av artisten.

Kelly er aldri dømt, og benekter samtlige av anklagene som nok en gang fremmes. Likevel har artister som Lady Gaga tatt avstand og fjernet en hitlåt hun har sammen med ham.

Kun på mobil

Blokkeringen i Spotify gjøres via menyfunksjonen på artistenes egne sider. Tjenesten er så langt ikke tilgjengelig direkte i nettspilleren eller desktop-utgaven.

Pr. nå vises det ellers ikke at artisten er blokkert, utover at musikken ikke starter opp. Man må altså selv huske hvilke artister man har blokkert.