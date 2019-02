Politiromanen er en vanskelig undersjanger å ro i land. Rammeverket, alle reglene og rutinene som institusjonalisert etterforskning medfører, resulterer ofte i flate fortellinger dominert av faste, forutsigbare poster.

Terje Bjørangers tredje krimutgivelse er heller ikke blottet for faste poster, så langt derifra. Allikevel, og til tross for at han ikke er noen stor stilist, makter han å skape betydelig dynamikk i teksten sin.