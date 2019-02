Operaanmeldelse: «Suor Angelica» sliter med å engasjere

Fortellinger om hvordan kvinner gjennom historien løser problemene rundt uønskede graviditeter, har alltid en hul gjenklang i samtiden.

Regissør Isabella Bywater har satt Puccinis opera om Angelica som må gi bort sin nyfødte sønn og gå i kloster som straff, til et irsk nonnesamfunn i 1960-årene. Selv om slike strenge katolske praksiser kan føles fjerne for unge norske kvinner i dag (på tross av at de var en realitet i Irland frem til 1990-tallet), henter Puccini frem de evig akutte følelsene: Sorg, skam og savn.