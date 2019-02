Pom Poko har fått internasjonal oppmerksomhet med et stødig slipp av sterke singler det siste året. «Follow the Lights» fikk sogar en sekser i denne avisen for noen måneder siden. Kort fortalt er dette intrikat og sprelsk matterock som det er nærmest umulig å ikke få på hjernen.

Nå er debutalbumet klart. Her beviser Pom Poko at gruppen også behersker å snekre sammen en fengende og variert fullengder.