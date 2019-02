Det står ikke på ambisjonene på KG-teateret 2019. I år har de satt opp intet mindre enn to og en halv time mordmusikal. Her snakker vi familieintriger, skjulte agendaer, bedrageri, pengeutpressing, hevngjerrighet og mord. Alt ligger til rette for et perfekt mordmysterium.

Vi befinner oss på et gods på 1930-tallet der William og Sylvia har invitert venner og familie til jaktselskap. Snart viser det seg at både gjester og tjenere bærer på mørke og vonde hemmeligheter som sakte stiger til overflaten.