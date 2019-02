For to år siden satt Simen Idsøe Eidsvåg og døste på et foredrag i Oslo Spektrum. Brått, som et lynnedslag, dukket den konkrete ideen opp i hans hode.

Hva om man lager et fantasy-spill for musikk? Et spill der man registrerer seg gratis som manager, får tildelt en pott penger, signerer artister og får poeng etter hvor populære artistene er.