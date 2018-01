Aftenposten i samarbeid med medier24. Les mer om samarbeidet her.

Tirsdag publiserte VG en meningsmåling, og for første gang på flere år er det ikke InFact som står bak den, men Respons Analyse.

VG har nemlig avsluttet samarbeidet med meningsmålingsbyrået, bekrefter nyhetsredaktør Tora Bakke Håndlykken i VG til Medier24.

– I dag er målingen vår gjennomført av Respons. I det ligger det at vi er i en prosess nå for å finne ut hvilken leverandør av meningsmålinger vi skal bruke fremover.

– Hvorfor går dere bort fra InFact?

– Vi har hatt et langt og godt samarbeid med InFact, men så leter vi hele tiden etter muligheter til å forbedre oss. Når vi har hatt et samarbeid som har vart så lenge, er det fornuftig å se om det finnes nye muligheter som kan gjøre oss enda bedre.

– Målingene under valget var ikke gode

InFact har fått kritikk for å måle feil i forkant av høstens valg, noe også nyhetssjef Eva-Therese Grøttum i VG sa til nettstedet Pollofpolls.no like etter valget:

– Vi er ikke fornøyd med målingene denne gang. Bakgrunnen er at de ikke har truffet på de faktiske trendene i velgeroppslutning.

I sine tre siste målinger før valget 2017 målte InFact partiene på borgerlig side til å ha 76, 80 og 73 mandater. De fikk 88.

Sammenligner man med landsmålingene fra for eksempel Respons Analyse, så målte de borgerlig side til 88, 88 og 85 på sine tre siste.

Målingene ble levert av InFact for VG og Respons for Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende.

Høyere tall for de rødgrønne

InFact leverte jevnt over høyere tall for de rødgrønne enn de andre. Noe av det som gjør at InFact måler annerledes enn andre, er at de bruker roboter til å gjøre undersøkelsene – og det kan gi større avvik.

– Hva synes dere om InFact sine målinger i valget, Håndlykken?

– InFact og vi var enige om at målingene under valget ikke var gode, men den avgjørelsen vi har tatt nå, kommer som en følge av en helhetsvurdering. Det var naturlig for oss å gjøre en evaluering etter valget.

– Hva synes dere om kritikken som er kommet?

– Det handler om tilliten vår, så det er viktig for oss at de som leverer målinger til oss, har så høyt presisjonsnivå som mulig. Det er en av de aller viktigste faktorene når vi nå leter etter en ny leverandør.

InFact beklager

Fagsjef Knut Weberg i InFact sier i en kommentar til Medier24 at de har tatt til seg kritikken og skjerpet metodikken:

– InFact brukte ikke den optimale vektenøkkelen i valgkampen 2017, og det ga dessverre ikke høy nok presisjon i målingene. Vi har etter valget gjort et betydelig evalueringsarbeid, og svakheten er identifisert og rettet.

– Men avviket i valgkampen er et faktum, og vi beklager følgene det fikk for VG. Men kanskje er det greit å bytte rundt litt også etter mange år sammen. Vi takker VG for samarbeidet, skriver han til Medier24.

