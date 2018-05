Norge klare for finalen, men raste på oddsen

Før Alexander Rybak gikk på scenen som førstemann semifinale to i Altice Arena torsdag kveld, hadde han bare Kypros foran seg på scenen. Tre minutter senere hadde noe skjedd med nordmannens favorittstempel. Selv om han ble stemt videre til finalen som en av ti artister, raste han nedover til en femteplass.

Fakta: Disse gikk til finalen Serbia Moldova Ungarn Ukraina Sverige Australia Norge Danmark Slovenia Nederland

– Det var som forventet, og fortjent, at Alexander Rybak gikk videre til finalen. Sangen, stemmen, showet og timingen med de digitale effektene satt som det skulle torsdag. Dette er det Norge har å by på i år, sier Robert Hoftun Gjestad, Aftenpostens musikkanmelder.

Må gi mer

Han tror Rybak må trykke til enda mer i finalen lørdag.

– At Rybak falt på oddslistene rett etter sin opptreden er selvfølgelig kjedelig, men det behøver ikke bety så mye helt til slutt. Det viser likevel at det er mer å gå på for å overbevise de som ser på. Det trengs enda mer energi og trøkk i selve syngingen, sier han.

Anders Tangen, redaktør i fanstedet EscNorge, mener Rybak virket litt overtent i sin fremføring.

Vattlyd

– Det var litt «vattlyd». Og mange låter etter Rybak leverte også veldig dårlig. Det får følger for hele sendingen. Dermed straffes vi for startnummeret. Avstemningen skjer etter at alle låtene er unnagjort. Kanskje ligger det noe her? Men alt dette kan fikses i finalen. Blant annet med et bedre startnummer, sier Tangen.

Via NRK sendte Alexander Rybak ut følgende melding fra greenroom etter sin gjennomføring.

– Etter mange uker med forberedelser, er det deilig å endelig vise Europa hva vi har å by på. God følelse. Nå skal jeg kose meg enda mer på lørdag og lage skikkelig fest. Veldig fornøyd med kvelden, sier Alexander Rybak.