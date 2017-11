– Vi vet at studentene er redde for å si fra om uønsket seksuell oppmerksomhet fordi dette kan følge dem videre i det profesjonelle livet etter studiene. Det er rett og slett ikke akseptabelt, sier rektor ved Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO), Jørn Mortensen. Teaterhøgskolen er en seks avdelinger i Kunsthøgskolen. Han understreker at høyskolen arbeider for å vise studentene at det er trygt å si fra uten å bli utsatt for represalier.

– Dette er en del av bildet vi må jobbe med: hva er det vi sender studentene våre ut til?

I en av de anonyme historiene Aftenposten gjengir fra skuespillerne, forteller en tidligere ansatt ved Teaterhøgskolen om en kollega som flere ganger hadde gjort fremstøt mot studenter av klar seksuell karakter. Hun varslet om dette, men det ble bare avfeid som ondsinnet sladder og ikke tatt tak i.

– Våre studentundersøkelser viser hvert år tilløp til uønsket seksuell oppmerksomhet – ikke bare på teaterhøgskolen, men også på andre avdelinger. Vi jobber med å få bort kulturen som ligger bak dette, men vi kan ikke garantere at det aldri vil skje. Det viktige er at vi har systemer som fanger det opp, og at folk tør å varsle uten å frykte for represalier, sier Mortensen, som har arbeidet ved KHiO i seks år og overtok som rektor i 2015.

– Noen har et foreldet syn på pedagogikk

Mortensen opplyser at de også har hatt saker som har ført til reaksjoner mot lærere mens han har vært tilknyttet skolen.

Han forteller at lærerne det gjelder i noen tilfeller besitter et foreldet syn på pedagogikk og kunstutdannelse, hvor kjønnsrollemønstre og mellommenneskelige relasjoner kan få et seksualisert uttrykk, og at studentene ikke har forstått måten de underviser på.

– Men institusjonen er blitt mye mer proff på å behandle slike saker nå enn for bare ti år siden, sier han.

– Søkere skal ikke oppleve å bli fornedret

En annen av de anonyme historiene fra skuespillerne som Aftenposten gjengir, handler om en søker til Teaterhøgskolen som er inne til opptaksprøve. Hun blir bedt om å forføre den ene mannen i juryen og oppfordres til å være fysisk og å ta på ham. Hun opplever dette som sterkt ubehagelig og føler seg «jævla liten» foran juryen.

– Det har kanskje vært en tradisjon ved Teaterhøgskolen at man også i opptakssituasjonen må tørre å vise sin sårbarhet ved for eksempel å kle av seg – det var en del av det rådende kunstsynet tidligere. Dette er ikke akseptabelt når det oppleves som fornedrende av den det gjelder, som i dette tilfellet, understreker Mortensen.

– Senest i dag har vi hatt søkernes sårbarhet oppe på et ledermøte.

Tror oppropet fører til en skjerping

Mortensen påpeker at det i en bransje hvor man ønsker å posisjonere seg, lett kan oppstå overgrepssituasjoner der noen benytter seg av makten man har i bytte mot «kroppslig valuta».

– Det er lettere å regulere dette på et sted med formaliserte ansettelsesforhold. Med midlertidige kontrakter i et mindre regulert marked vil man bli mye reddere for represalier hvis man sier fra, sier han.

– Hva tror du oppropet fra over 480 skuespillere vil føre til?

– Jeg er ganske sikker på at det vil føre til en skjerping, og den oppmerksomheten som er nødvendig for å gjøre noe med de gamle maktstrukturene i bransjen. Men det er viktig at man ikke samtidig avvikler muligheten for nakenhet og kropp som del av et kunstnerisk uttrykk, sier han.

Mortensen er redd for at «outing» og offentlig gapestokk for enkeltpersoner kan føre til feil fokus.

– Man må passe på så man ikke tar så kraftig i at man får en motreaksjon, som igjen fører til at vi ikke får øye på de situasjonene hvor det skal reageres, sier han.