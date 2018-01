Nå må han sørge for at moren ikke oppdager sporene. Men den lange nedlastingstiden til hvert bilde er nervepirrende, og frykten for å bli avslørt utfordrer forholdet til foreldrene.

«Verdensvevde kropper» er en fortelling om den skam mange knytter til onani, og om barns teknologiske overtak på foreldrene.

Benjamin Loeb / Truls Krane Meby

