Fire mistet jobben i TV 2 etter seksuell trakassering

«Vi vet hvem du er, du som stakk hendene ned i buksa på en kvinnelig kollega».

Det er en av hendelsene som Aleksander Schau omtaler på Twitter lørdag. Der tar Schau, som har arbeidet både i TV 2 og NRK, et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i medie- og kulturbransjen.

I Twitter-tråden med 24 punkter beskriver han en rekke grove hendelser, uten å nevne navn.

TV 2 skriver at de var i kontakt med Schau lørdag, men at han ikke ønsket å la seg intervjue. I en SMS til TV 2 har han skrevet at «flesteparten av historiene har kommet fra TV 2».

Fire mistet jobben, en fikk advarsel

– Fem saker som Aleksander Schau nevner, kjenner jeg til. I TV 2 førte de til at tre personer ble oppsagt, en person fikk avsluttet sin kontrakt og en person fikk en kraftig advarsel, sier Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2.

Emil Weatherhead Breistein/ NTB scanpix

– Flere av sakene ligger flere år tilbake, den eldste er 10 år gammel. Ingen av de sakene han nevner, og som jeg kjenner til, har skjedd de to siste årene etter at jeg begynte i TV 2, sier Willand.

– Men det er flere av hendelsene på Aleksander Schaus liste som jeg ikke kjenner til, derfor har jeg invitert ham til et møte kommende uke, sier hun.

Enig med Schau

Willand understreker at hun er enig med Schau i at seksuell trakassering er totalt uakseptabelt. Hun ønsker ikke å kommentere hva slags trakassering som til slutt endte med avsluttede arbeidskontrakter. Willand ønsker heller ikke å spekulere i om forholdene i TV-kanalen er annerledes nå. Men hun håper at dette først og fremst er et oppgjør med gamle saker, og hun sier at det er viktig å være tydelig på hva slags holdning TV 2 har i slike saker.

– Så lenge det kommer slike anklager, kan man aldri være sikker på om det ligger noe mer der som vi ikke vet om. Det viktigste for meg og for TV 2 er å ta slike anklager på alvor, det er derfor jeg ønsker dialog med Schau. Jeg har dessuten vært tydelig på at de som hører eller ser slike hendelser, ikke må være redd for å melde fra om det.

Flere saker i TV 2

– Har du opplevd lignende saker etter at du begynte i TV 2?

- Jeg har hatt noen få saker de to årene jeg har vært her, og de har vært håndtert. Det vil si at de har fått konsekvenser i tråd med de retningslinjene vi har for slike saker.

– Sterkt moralsk kompass

– Jeg støtter Aleksander veldig. Det er veldig viktig at han har tatt opp dette, sier Desta Marie Beeder til Aftenposten.

Beeder som er personlig venn av Aleksander Schau, har tidligere arbeidet i TV 2.

På Instagram har hun omtalt Schau som «min venn og helt».

– Jeg har ikke opplevd seksuell trakassering selv, men jeg støtter Aleksanders oppgjør ikke bare fordi han en er en god venn, men fordi det han gjør er så viktig.

– Hvorfor tror du akkurat han har tatt dette oppgjøret?

– Jeg kjenner Aleksander som en person med et sterkt moralsk kompass. Han er en spesiell person på en god måte, sier Beeder.

Før Aleksander Schau avsluttet Twitter-tråden sin med å takke for seg, skrev han dette:

«Mitt håp er at de kvinnene, mennene, jentene og guttene som har blitt utsatt for disse folka samler seg og går i flokk. At dere tar opp kampen. Det blir slitsomt, men dere kommer til å vinne. Dere er ikke «urokråker» eller «hysteriske». Dere er ofre for avskyelig oppførsel.