Flere fikk sparken i TV2 etter seksuell trakassering

«Vi vet hvem du er, du som stakk hendene ned i buksa på en kvinnelig kollega».

Det er en av hendelsene som Aleksander Schau omtaler på Twitter lørdag. Der tar Schau, som har arbeidet både i TV2 og NRK, et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i medie- og kulturbransjen. Det gjør i en Twitter-tråd med 24 punkter, der han beskriver en rekke grove hendelser, uten å nevne navn.

Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV2, kjenner til flere av tilfellene som Aleksander Schau har vist til i sin Twitter-tråd.

Emil Weatherhead Breistein/ NTB scanpix

Overfor NRK bekrefter Willand at fem tilfeller som Schau nevner, «har foregått her i TV 2.»

– Alle har endt med oppsigelse eller avslutning av kontrakt, unntatt én hendelse som har endt med en kraftig advarsel, sier hun.

TV2 enig med Schau

TV2.no skriver at de var i kontakt med Schau lørdag, men at han ikke ønsket å la seg intervjue. I en SMS til TV2 har han skrevet at «flesteparten av historiene har kommet fra TV 2».

– I en av sakene tok det for lang tid, men det endte også med at arbeidsforholdet opphørte, sier Sarah Willand til TV2.

De eldste sakene skal være ti år gamle, ifølge NRK.

– Sterkt moralsk kompass

– Jeg støtter Aleksander veldig. Det er veldig viktig at han har tatt opp dette, sier Desta Marie Beeder til Aftenposten.

Beeder som er personlig venn av Aleksander Schau, har tidligere arbeidet i TV2.

På Instagram har hun omtalt Schau som «min venn og helt».

– Jeg har ikke opplevd seksuell trakassering selv, men jeg støtter Aleksanders oppgjør ikke bare fordi han en er en god venn, men fordi det han gjør er så viktig.

– Hvorfor tror du akkurat han har tatt dette oppgjøret?

– Jeg kjenner Aleksander som en person med et sterkt moralsk kompass. Han er en spesiell person på en god måte, sier Beeder.

Willand presiserer at TV2 nå vil til bunns i sakene.

– Det siste vi vil er å feie dette under teppet, sier hun.

– Vi er enig med Schau i at det han beskriver er totalt uakseptabelt. Han skal ha ros for å ta et oppgjør på vegne av alle dem som har opplevd seksuell trakassering, sier hun.

Hun presiserer at TV2 skal forholde seg til lover og regler i arbeidslivet.

Før Aleksander Schau avsluttet Twitter-tråden sin med å takke for seg, skrev han dette:

«Mitt håp er at de kvinnene, mennene, jentene og guttene som har blitt utsatt for disse folka samler seg og går i flokk. At dere tar opp kampen. Det blir slitsomt, men dere kommer til å vinne. Dere er ikke «urokråker» eller «hysteriske». Dere er ofre for avskyelig oppførsel.

Aftenposten har ikke lykkes med å komme i kontakt med TV2s Sarah Willand.