ARASH A. NEJAD

– Da dansekompaniet Carte Blanche spilte forestillingen While they are floating i Bodø, skrev avisene en sak om at inntrykkene ble sterke, og at folk skal ha forlatt salen fordi de ble uvel av forestillingen. Noen reagerte spesielt på at nødutganglysene ble slått av, sier kommunikasjonssjef Erik Årsland ved Dansens Hus.

Her får forestillingen basert på flyktningers egne historier premiere i kveld.

Saken ble først omtalt av nettavisen Bodø Nu

Forestillingen er blitt kjent for å skape sterke sanseinntrykk – og redsel. På Dansens Hus blir publikum informert om at noen av scenene danses i stupende mørke, et kunstnerisk grep for å gi publikum et inntrykk av flyktningenes opplevelser.

– Vi informerer om at hvis det skulle oppstå en nødsituasjon, vil selvfølgelig nødutganglysene komme på umiddelbart, sier Årsland.

Han forteller at stykket er spilt flere steder, og at han tror dette er den eneste reaksjon av denne typen Carte Blanche har fått.

– Men det er et veldig sterkt tema fordi forestillingen While they are floating bygger på flyktningers egne historier.

Tale Hendnes/Dansens Hus

Teatersjef i Carte Blanche, Hooman Sharifi, har koreografert forestillingen. Han kom selv til Norge som enslig ung asylsøker fra Iran i 1988.

Forestillingen spilles på Dansens Hus i Oslo torsdag, fredag, lørdag og søndag.