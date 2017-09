Omtrent annethvert år bestiller Forskningsrådet en undersøkelse av folks tillit til forskning og formidlingen av den. Nå har Aftenposten fått tilgang til tallene fra årets undersøkelse, gjennomført av Kantar.

Resultatene er nedslående lesing for forskningsmiljøene:

46 prosent er enige i at forskningsresultater ofte er kjøpt av industri eller myndigheter og dermed ikke er til å stole på.

Hele to av fem mener forskningsresultater i stor grad er preget av forskernes egne holdninger og synspunkter.

Halvparten er enig i at media/journalister kun presenterer forskningsresultater som underbygger deres egne synspunkter.

Bare en av fem sier de er godt informert om utvikling innen forskning.

Like få mener de vil klare å oppdage det dersom en nyhet refererer til falsk eller usann forskning.

Fakta: Om undersøkelsen Gjennomført av Kantar TNS (tidligere TNS Gallup), på bestilling fra Forskningsrådet.

Omfatter i overkant av 2000 respondenter.



Undersøkelsen gjennomføres omtrent annethvert år.

Måler blant annet befolkningens tillit til, og interesse for, forskning.

Undersøkelsen er foreløpig ikke publisert, men førstkommende onsdag arrangerer Aftenposten debatt om sentrale temaer i undersøkelsen, i samarbeid med Forskningsrådet.

– Utrolig viktig å ta dette alvorlig

Mistilliten til forskningen får direktøren i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen, til å reagere:

– Alarmene bør gå. Det er utrolig viktig å ta dette alvorlig. Det handler om at vi ikke greier å formidle kompleksiteten i forskning – at forskningen sjeldent bare har ett, klart svar. Dessuten må vi anerkjenne at forskning på vanskelige politiske områder og prosesser med mye samfunnsdebatt, ofte vil mistenkeliggjøres, sier Røttingen til Aftenposten.

– Men er norske forskere farget av egne meninger?

– Nei, det vurderer jeg slik at de ikke er. Det er ingen tegn til at det er stor skjevhet i forskningen i Norge, mener direktøren.

– Men det er viktig at forskerne skiller tydelig mellom formidling av forskningsfunn og egne ytringer i samfunnsdebatten.

– Media presenterer forskning ukritisk og ensidig

Morten Jødal, biolog og forfatter av boken «Miljømytene», mener derimot at norsk forskning har klare slagsider.

– Det må kunne være fullt mulig å stille spørsmål ved alle etablerte teorier. Men i de politiserte vitenskapsfeltene, der det settes opp store forskningsprogrammer med mye penger, kan det være helt umulig å få midler til å forske på noe som går mot den etablerte tankegangen, mener Jødal.

Biologen retter også en pekefinger mot norske medier, som han mener ikke lar uenige stemmer slippe til:

– Det dere ikke klarer å fange opp er at bredden i forskningsresultatene er mye større enn dere skriver. Dere formidler bare en del av virkeligheten. Da synliggjøres ingen opposisjon, og det er fryktelig farlig, mener Jødal.

Røttingen i Forskningsrådet er også kritisk til medienes formidling av forskning:

– Altfor mange forskningsnyheter presenteres ukritisk og ensidig. Mediene og journalister må i større grad kunne vise til kilder og gjerne også forskningsmiljøer som har ulike meninger. I ettertid kan det vise seg at minoritetsmiljøene hadde rett, mener Røttingen.

En av ti tror norske myndigheter har hemmelig kjemikalieprogram

En annen stor utfordring for norske forskere, er ifølge Forskningsrådets direktør at mange først og fremst leter etter bekreftelser på egne meninger.

– Istedenfor å justere egen virkelighet, mistenkeliggjør man forskningen, siden forskningen ikke kommer med det «riktige» svaret. Den økte oppmerksomheten rundt falske nyheter og alternativ virkelighet, synliggjør hvor viktig det er å ha kunnskap om vitenskapelige metoder.

Ifølge undersøkelsen mener snaut en av ti det er sannsynlig at norske myndigheter har et hemmelig chemtrails-program for å sende skadelige kjemikalier ut i luften.

En tredjedel tror på paranormale fenomener som ikke kan forklares av vitenskapen.

Hver fjerde nordmann sier de ikke tror vi noensinne vil få vite hvem som «egentlig» sto bak terrorangrepene 11. september 2001.

– Det er et tegn på at det er ulike virkeligheter som folk forholder seg til. Økningen av dem som tror på konspirasjonsteorier og opererer i ekkokammerkulturer, vil i seg selv forsterke at man får mindre tillit til forskning, mener Røttingen.

Forskere fremstår som eliter

Bjørn Samset, forskningsleder ved Cicero, mener konspirasjonstallene er overraskende.

– At tallene skal være så høye, høres voldsomt ut. Men det er selvfølgelig vanskelig å vite ettersom vi alle går i våre egne ekkokamre, sier han.

Nesten halvparten av nordmenn stoler ikke på forskning, viser undersøkelsen, fordi den kan være finansiert av industri eller myndigheter.

Samset har forståelse for at noen tror forskere kan misbruke sin rolle, særlig når det er snakk om forskning som kan fremme kommersielle aktørers interesser. I tillegg tror Samset forskere kan virke arrogante på folk.

– Vi forsker gjerne på ting som kan føles langt unna folk flest, som ikke tar hensyn til folks egne erfaringer. Vi kan oppfattes som en forskerelite som etter flere år på universitetet utvikler et språk andre ikke forstår. Det går ut over folks tillit til forskning, sier Samset.

Tillitsbrudd kan ha alvorlige konsekvenser

– Hva er konsekvensen av at folk mangler tillit til forskningen?

– At vi ikke handler på riktig måte. Dersom en statsråd, som skal planlegge for Norge ti år frem i tid, ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, så vil vi ikke få tilrettelagt bedre drenering i byer eller flomsikre rasutsatte bygder. Det kan være alvorlig.

Samset mener derfor at forskere må bli flinkere til å bruke et språk folk flest skjønner når de formidler forskningen sin.

– For ikke mange år siden tenkte man at folk kunne for lite, at de var tomme tønner som bare kunne fylles opp. I dag sitter folk på enormt mye kunnskap som vi som formidlere må ta hensyn til, sier Samset.