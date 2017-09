«Grenseland» henter inspirasjon fra Eirik Jensen-saken

– Helt uformelt snakker vi om serien som en blanding av Forbrytelsen og Bloodline. Det handler om politimenn, men det som skiller serien fra mange andre, er at det utvikler seg til et familiedrama, sier manusforfatter Bjørn Ekeberg om den nye serien Grenseland.

I serien spiller Tobias Santelmann politimannen Nikolai Andreassen, som etterforsker en drapssak der hans egen bror er involvert. Han må balansere ansvaret for å beskytte familien med ansvaret han sitter med som politimann.

– Det handler om personlige relasjoner og en mann som havner i midten, legger Ekeberg til. Han har skrevet manuset sammen med Megan Gallagher og Melike Leblebicioglu.

Serien har premiere 2. november på TV2, men de to første episodene vises allerede torsdag 21. september under Nordiske seriedager.

Fakta: Grenseland Grenseland har premiere 2. november på TV2. Tobias Santelmann spiller hovedrollen som politimannen Nikolai Andreassen, og Stig Henrik Hoff spiller politimannen Sven Lindberg, som er basert på Eirik Jensen. Benjamin Helstad, Ellen Dorrit Petersen, Bjørn Skagestad og Hans Olav Andreassen med flere. Gunnar Vikene, Bård Fjulsrud og Rune Denstad Langlo har regissert episodene. Første sesong består av åtte episoder.

Inspirert av, men ikke basert på

Nikolai Andreassens kollega Sven Lindberg spilles av Stig Henrik Hoff. Han mistenkes for grov korrupsjon, og det er denne karakteren som er inspirert av Norges mest omtalte politimann det siste året: Eirik Jensen.

– Veldig mange som ser på, vil nok tenke på Eirik Jensen. Det blir åpenbart at det er inspirert av den saken, men det foregår i et parallelt univers, sier Ekeberg, som understreker at serien ikke er direkte basert på den mye omtalte rettssaken.

For eksempel mistenkes Lindberg også for medvirkning til mord i serien. Det gjelder ikke Eirik Jensen.

Brand Barstein

– Det er en karakter som ligner, og som går i en annen retning etter hvert. Det som er likt, er usikkerheten om Lindberg er korrupt, om han har en hemmelig operasjon eller om han har gode grunner for å gjøre det han gjør. Det er blant annet uoversiktligheten i saken vi har latt oss inspirere av, sier Ekeberg.

Prosjektet har vært i utvikling siden før Jensen-saken for alvor ble kjent i 2015. Ideen kom fra amerikanske Megan Gallagher, som også har jobbet med Grand Hotel, der Atle Antonsen har hovedrollen.

Erik Evjen

Ekeberg tror at flere vil få øynene opp for problemstillingene i serien på grunn av oppmerksomheten rundt Eirik Jensen-saken.

– Og de som følger saken tett, vil kjenne igjen mange trekk. For eksempel er det snakk om grensevarsel og klart vær, men siden vi lager en serie i 2017, skjer det med emojis, og ikke med tekstmeldinger fra 1990-tallet, sier han.

Moment Studio

Trår ikke over en grense

Ekeberg forteller at produksjonen ikke har vært i kontakt med Eirik Jensens advokat eller familie, og de mener at det heller ikke er nødvendig.

Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, sier at det neppe vil komme noen rettslige reaksjoner fra dem i forbindelse med Grenseland.

– Vi har en gammel dom fra Høyesterett fra 1950-tallet der et fiktivt verk ble forbudt fordi det lignet for mye på en virkelig situasjon og ble oppfattet som injurierende. Spillerommet i Norge i 2017 er nok betydelig videre enn det, og det skal mye til for å reagere rettslig.