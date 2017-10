Hvis du trodde de norske anmelderne var nådeløse mot «Snømannen». Vent til du ser hva de internasjonale anmelderne mener.

Filmanmelder Jonathan Pile gir filmen to av fem stjerner, og slår fast at mye har gått galt under filmatiseringen av Jo Nesbøs roman «Snømannen».

«Et eksempel på tapte muligheter... «Snømannen» fremstår som en blek imitiasjon, skriver han om filmen.

«Harry Hole-romanene er for populære til at det er tenkelig at dette er den eneste gangen de blir filmatisert. Men det vil være en overraskelse om Michael Fassbender igjen tar på seg den trøblete detektivens sjabby, grønne frakk» konkluderer Pile.

Dårlig timet mannssjåvinisme

Også de store og viktige bransjebladene Variety, Hollywood Reporter og Screen er nådeløse i sine anmeldelser av filmen som er regissert av svenske Tomas Alfredson. Gjennomgangstonen er at filmen er full av tapte muligheter og talent som er sløst bort, og at handlingen og karakterene fremstår som rotete og uklare.

Britiske Screen slår fast at filmens mannssjåvinistiske rollefigurer neppe kunne ha vært dårligere timet enn akkurat den uken sextrakasseringsskjelettene velter ut av skapet til Hollywood-mogulen Harvey Weinstein .

«Det er ikke «Snømannens» feil, og det er ikke den verste overgriperen, men å lansere en sadistisk film hvor «løse kvinner» halshugges på en stygg og nesten fetisjistisk måte midt i Weinstein-spetakkelet, kan nesten ikke være mer uheldig timet», skriver sjefkritiker Fionnuala Haligan i magasinet.

Smelter i stykker

Hun slår fast at Alfredson har filmatisert Nesbøs syvende roman på en slik måte at det hele smelter sammen som en «utmattet søledam».

Hollywood Reporter kaller filmen «kald og livløs», men konkluderer noe forsonende at Alfredson ennå ikke har laget en «forferdelig dårlig» film. Magasinet trekker frem kvalitetene til de norske stedene der filmen ble laget, og arbeidet til kameraman Dion Beebe og produksjonsdesigner Maria Djurkovic.

«Snømannen» ser strålende ut. Norge er en gave for Alfredson, med hans sterke øye for snødekte landskap og stilig, nakent modernistisk interiør», heter det i anmeldelsen.

Likevel har anmelderen dette å si om skuespillerne og handlingen:

– Skuespillerne har null skjermkjemi, mye av dialogen føles som et kjelkete førsteutkast og det etter hvert trøttende, kjente plottet er fylt med klønete løse tråder».

Variety: Lite sannsynlig med flere Universal-filmer

Variety kaller filmen «en kraftig skuffelse» fra Tomas Alfredson og mener det er lite sannsynlig at Hollywood-giganten Universal etter dette vil satse på å lage en internasjonal serie av Nesbø-bøkene.

Britiske Telegraph ender opp med å kun gi en eneste stjerne til filmen av fem mulig.

– Meningsløst mareritt

-«Snømannen» går fort galt, fortsetter med det og ender i spiral som et meningsløst mareritt av Scandi-noir-rop som du noen ganger føler at du aldri vil våkne opp fra, skriver avisens anmelder Tim Robey.

Men også han mener Norge har levert glimrende locations for filmen:

«Hvis «Snømannen» kun var ment å makse på dykkende helikopterskudd av frosne norske havner, og utenom det være moralsk opprørende, anse jobben som gjort», skriver han.