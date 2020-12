Strøm heller denne julefilmen enn masseprodusert kliss

Et skeivt blikk på julefilmen.

Abby (Kristen Stewart) og Harper (Mackenzie Davis) skal feire jul sammen for første gang. Sony

Fakta Happiest Season Leiefilm. Premiere 11. desember. Regi: Clea DuVall. Med: Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen, Victor Garber, Alison Brie, Mary Holland, Dan Levy, Aubrey Plaza. USA. Komedie. Vis mer

Når jeg sier julefilm, hva tenker du da? Går tankene til Tre nøtter til Askepott eller den vakre klassikeren It’s a Wonderful Life (1946)?

Jeg bruker å si at en julefilm er det du forbinder med jul. Det viktigste er at det er en film som er tradisjon for deg, og som gir god stemning. Om det er Die Hard eller Love, Actually, får være opp til deg.